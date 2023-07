Comment recenser rapidement la biodiversité d'une forêt tropicale? Des scientifiques suisses expérimentent l'utilisation de drones et d'un laboratoire mobile pour collecter et analyser des traces d'ADN. Leur terrain d'expérimentation: la halle tropicale du zoo de Zurich.

Ce contenu a été publié le 17 juillet 2023

Michele Andina Cinéaste documentaire et d’animation bernois, Michele a étudié le cinéma à la Haute école des arts de Zurich. Il travaille comme journaliste vidéo pour swissinfo.ch depuis 2004 et s’intéresse particulièrement au développement de nouveaux formats vidéos pour les appareils mobiles, combinant animation et style documentaire. Zeno Zoccatelli

Comment évaluer la biodiversité d'une centaine d'hectares de forêt tropicale en seulement 24 heures? Une équipe d'expert-es en génétique, en sciences de l'environnement et en robotique s'est attelée à la tâche. Le fait que tout être vivant laisse des traces d'ADN autour de lui, l'ADN environnemental (ADNe), est très utile aux scientifiques de l'École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

En analysant et en comptant les différents fragments d'ADN d'un échantillon, ils peuvent évaluer la diversité biologique d'une région. Les robots permettent d'accélérer encore le processus. À la place de la main de l'homme, un drone prélève des échantillons dans l'air, l'eau et le sol. swissinfo.ch s'est intéressé aux tests menés au zoo de Zurich en mai dernier.

L'objectif de ces expériences n'est pas seulement de rendre la recherche plus efficace, mais aussi de mieux comprendre les forêts tropicales, qui abritent la plus grande diversité d'animaux et de plantes. D'innombrables espèces n'ont pas encore été répertoriées et il est à craindre que de nombreux écosystèmes et leurs habitants soient détruits avant que leur valeur scientifique puisse être cataloguée.

Les chercheurs de l'EPFZ ont formé une équipe en 2019 pour participer au concours XPRIZE sur les forêts tropicales. Les gagnants seront annoncés en 2024 et recevront un prix de 10 millions de dollars (5 millions de dollars pour l'équipe arrivée en tête).