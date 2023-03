La Déclaration des droits de l’homme - genèse d’un grand événement

Le droit de tout individu, quel que soit son sexe, de jouir d’une vie libre et entière est énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme préparée par la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, dont Eleanor Roosevelt, la veuve de Franklin D. Roosevelt, photographiée le 10 décembre 1948, était la présidente. Keystone

Assemblée des Nations unies au cours de laquelle la Déclaration universelle des droits de l’homme a été adoptée au Palais de Chaillot à Paris, le 10 décembre 1948. Keystone / Str

En guise de conclusion à leur dernière réunion au Hunter College, la sous-commission sur le statut de la femme tient une conférence de presse dans le salon des délégués du bâtiment du gymnase, le 14 mai 1946. De gauche à droite, on peut voir: Angela Jurdak, Liban; Fryderyka Kalinowski, Pologne; Bodgil Begtrup, Danemark; Minerva Bernardino, République dominicaine; et Hansa Mehta, Inde. UN Photo

Le Dr P.C. Chang, délégué chinois au Conseil économique et social, était un membre clé du comité de rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1949. UN Photo

Le juriste français René Cassin, fils d’un commerçant juif, était membre du comité de rédaction. Il a reçu le prix Nobel en 1968 pour son rôle dans la rédaction de la DUDH et pour ses autres travaux sur les droits de l’homme. Alamy Stock Photo

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été le premier traité issu de la DUDH. Elle a été adoptée le 21 décembre 1965, l’année même où Martin Luther King Jr. a mené une marche pour les droits civiques en Alabama, afin de lutter pour le suffrage des Noirs. Magnum Photos /Bruce Davidson

L’Assemblée générale a approuvé deux pactes sur les droits de l’homme le 20 décembre 1966. L’un portait sur les droits économiques, sociaux et culturels, et l’autre sur les droits civils et politiques. Une fois ratifiés, les deux pactes obligent légalement les États parties à mettre en œuvre les droits et libertés proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Sur cette photo, l’Ambassadeur des Philippines Salvador P. Lopez signe les Pactes. UN Photo /Teddy Chen

Le 18 décembre 1979, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La même année, la situation juridique des femmes s’est massivement détériorée après la révolution iranienne. Keystone / Str

Le Brésilien Sergio Vieira de Mello, troisième Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (de 2002 à 2003), a été tué avec 20 de ses collaborateurs dans l’attentat à la bombe du 19 août 2003 à l’hôtel Canal en Irak. On le voit ici, en mai 2002, dans son précédent poste d’administrateur transitoire des Nations unies au Timor oriental. Afp / Weda

La Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’ONU le 10 décembre 1948, a été décrite comme un «texte miraculeux».

Elle a également inspiré une série de traités internationaux ultérieurs, notamment sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965), les droits civils et politiques (1966), les droits économiques, sociaux et culturels (1966), l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) et la lutte contre la torture (1984).

Nous nous penchons sur certains personnages et moments clés de son adoption, et sur la manière dont la pression de la société civile a également joué un rôle dans l’amélioration des droits de l’homme.