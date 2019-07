La Suisse a approuvé l’établissement d'un bureau de représentation palestinien à Berne en 1993, qui a ouvert un an plus tard. Cela a coïncidé avec les «accords d'Oslo» et l'échec du processus de paix entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine visant à un règlement du conflit par une solution à deux Etats. Bien que la Suisse ne reconnaisse pas la Palestine en tant qu'Etat, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques [accordant entre autres l'immunité diplomatique] est appliquée «par analogie» à la délégation palestinienne à Berne et à son personnel, selon le ministère suisse des Affaires étrangères. Depuis 2011, l'un des principaux objectifs de la diplomatie palestinienne est d'obtenir la reconnaissance de l'ONU et l'adhésion de la Palestine en tant qu'Etat (elle a actuellement un statut d'observateur non membre).