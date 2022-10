La fondation suisse ReBin donne une deuxième aux déchets organiques au Bénin

Dans la commune de Toffo, au sud du pays en Afrique de l'Ouest, depuis 2018 les déchets organiques générés par les activités locales sont transformés en compost et biogaz. Visite des lieux.

Céline a rejoint swissinfo.ch en 2018 en tant que journaliste vidéo pour le projet 'Nouvo in English', immédiatement après son diplôme à l’Académie du journalisme et des médias (AJM) de l’Université de Neuchâtel. Originaire du Tessin, elle a filmé, écrit et interviewé des gens dans la Suisse entière depuis qu’elle a reçu sa première ‘carte de presse’ à l’âge de 11 ans lors d’un camp scolaire.

Lors de la réalisation d'un travail de mémoire pour son MBA en développement durable, Mark Giannelli a décidé d'allier la théorie à la pratique en créant sa propre Fondation en 2016. Après avoir visité plusieurs lieux sur le continent africain, c'est le Bénin qu'il a retenu pour développer son projet. En moins d'un an, sur un hectare de terre à dix minutes de route du marché de Houègbo, des artisans locaux ont construit un centre de valorisation des déchets organiques.

Les villageois et maraîchers y apportent leurs épluchures et autres restes organiques et reçoivent de l'argent en retour. Avec cela, ils peuvent acheter des produits du centre: du poisson, du compost, du biogaz ou de l'eau. En cinq ans le nombre d'inscrits a doublé, tout comme la quantité de biogaz produit, une ressource renouvelable bien moins polluante pour les ménages en comparaison avec le bois ou le charbon couramment utilisés.

Mark Giannelli se rend régulièrement au Bénin pour développer des partenariats avec des acteurs privés et publics. L'expertise acquise au Bénin a déjà été sollicitée pour d'autres projets. « Nous sommes engagés dans un programme de développement d’économie circulaire dans des camps de réfugiés en Mauritanie, aux côtés du HCR et de la Coopération allemande » explique l'entrepreneur genevois. « L’objectif principal est d’optimiser les chaînes de valeurs vertes, afin de réduire la pression immense que font porter ces populations sur l’environnement et les ressources naturelles. Le biogaz là encore représente une alternative indispensable au bois et au charbon ».

Ce reportage a été réalisé dans le cadre de l’opération En Quête d’Ailleurs (EQDALien externe), un projet d’échanges entre journalistes suisses et de pays en voie de développement. Cette année, huit binômes de journalistes ont travaillé autour de la thématique «Les déchets et nos responsabilités». Dans ce cadre, Espoir Hounmabou, journaliste de Eden TV/Diaspora FM au Bénin, a voulu découvrir la sensibilisation au littering menée en Suisse (voir: Le cas Bob Morlon, une expérience qui peut marcher en AfriqueLien externe) End of insertion