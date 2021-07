Comment l'aéroport de Zurich a vu le jour

Le 21 août 1946, des experts effectuent une étude approfondie du terrain sur le site du futur aéroport de Zurich-Kloten dans le canton de Zurich - un ancien champ de tir. Keystone / Fritz Grunder

Travaux d'arpentage sur le chantier de l'aéroport de Zurich-Kloten en 1947. Keystone / Matter

Des forêts ont été abattues pour préparer la construction de la piste principale et d'une voie ferrée menant à l'aéroport de Zurich-Kloten, le 21 août 1946. Keystone / Fritz Grunder

Des ouvriers devant l'usine de béton sur le chantier de construction de l'aéroport de Zurich-Kloten en 1947. Keystone / Matter

Maquette du futur aéroport de Zurich-Kloten, le 16 janvier 1946. Keystone / Fritz Grunder

Une poulie est utilisée sur le chantier de l'aéroport de Zurich-Kloten pour installer un tuyau de récupération d'eau, 21 août 1946. Keystone / Fritz Grunder

Des ouvriers sur le chantier de construction de l'aéroport de Zurich, le 21 août 1946. Keystone / Fritz Grunder

Un rouleau compresseur et des ouvriers sur le chantier de construction de l'aéroport de Zurich-Kloten en 1947. Keystone / Matter

Il y a septante-cinq ans commençaient les travaux de construction de l'aéroport de Zurich. Rapidement, il devient le plus fréquenté de Suisse.

Ce contenu a été publié le 01 juillet 2021 - 11:07

Le 5 mai 1946, les électeurs zurichois approuvent le projet de construction d'un nouvel aéroport international en Suisse alémanique pour rivaliser avec l'aéroport de Genève en Suisse romande. Deux mois plus tard, les engins s'installent à Kloten, au nord du centre-ville de Zurich, pour commencer les travaux sur un terrain marécageux.

Le 14 juin 1948, une cérémonie est organisée au nouvel aéroport de Zurich-Kloten pour marquer l'ouverture officielle de la première piste de l'aéroport, une piste de 1 900 mètres de long.

Bien qu'il s'agisse d'un aéroport de taille modeste lors de sa construction, Zurich s'est progressivement développé au cours des décennies suivantes.

Il est aujourd'hui le plus grand du pays, devant les aéroports de Genève et de Bâle. En 2019, avant la pandémie de coronavirus, le trafic aérien de l'aéroport de Zurich a atteint un record historique avec 31,5 millions de passagers et 275'000 mouvements aériens.