La Suisse, pays de vacances des rois

La dernière reine italienne Marie Jose de Belgique regarde la Landsgemeinde de Glaris, 1949. Photopress-Archiv / Eugen Suter

La population genevoise accueille chaleureusement la reine Elizabeth II d’Angleterre, 1980. Photopress-Archiv

La reine Juliana des Pays-Bas a passé des vacances de ski à Zermatt (Valais) lorsqu'elle était petite. Plus tard, elle y est allée elle-même avec ses filles. Hiver 1948, peu après son couronnement. Jeann Pierre Grisel / RDB

Le Prince Charles et la Princesse Diana en 1996 lors de vacances de ski à Klosters (Grisons). Ils divorceront la même année. Keystone

La dernière promenade de l'impératrice Elisabeth d'Autriche, également connue sous le nom de Sissi, avec sa dame de compagnie, la comtesse Irma Sztaray, le 10 septembre 1898 à Genève. Ce jour-là, Sissi sera mortellement blessée par un anarchiste italien. BA-ARCHIV

L'empereur du Japon Hirohito et l'impératrice Kojun se prélassent dans les jardins de l'hôtel Beau-Rivage à Lausanne, 1971. Photopress-Archiv

Maria de las Mercedes et son mari Don Juan de Borbon, chef de la famille royale espagnole, assistent à une course de chevaux à Gstaad (Berne), en 1943, en compagnie de la comtesse Mancini d'Italie. Keystone / Walter Henggeler

Le prince héritier japonais Akihito s'émerveille devant la Jungfraujoch en 1953. Photopress-Archiv

Le roi Saoud d'Arabie saoudite et sa suite au Cirque Knie, vers 1959. RDB

La famille royale égyptienne en train de patiner en Suisse avec de gauche à droite: S. E. Sakry Pasha, oncle du roi Farouk, une monitrice de patinage, la Princesse Fawzia, la Princesse Fathia et un autre moniteur de patinage, vers 1935. Imagno / Austrian Archives

Le Prince Rainier III de Monaco avec son épouse la Princesse Grace et leurs enfants Albert et Caroline en Suisse vers 1963. Pictorial Press Ltd

Le shah d’Iran Mohamed Reza Pahlavi et l’impératrice Farah Diba avec leurs enfants Reza et Farahnaz s'amusent à Saint-Moritz (Grisons), 1967. Rue Des Archives

Le roi de Thaïlande Ananda Mahidol a vécu une grande partie de sa courte vie en Suisse, dans les années 1930. Photopress-Archiv

Visite lors des Jeux olympiques d'hiver de 1928 à Saint-Moritz (Grisons): les princes indiens Masir et Mumtaz Ali Khan avec la danseuse Maddy Encla. Akg-images

Le dernier empereur d’Ethiopie, Haïlé Sélassié Ier, semble s’être bien plu en Suisse, 1965. Keystone

La famille royale belge pose à Pregny (Genève) en octobre 1945. De droite à gauche: le Roi Léopold III, le Prince Baudouin, la Princesse Liliane de Rethy, la Princesse Joséphine Charlotte et le Prince Albert. Akg-images / Germaineimage / Germaineimage

Le président de la Confédération Ludwig Forrer, en haut-de-forme, et Guillaume II traversent Berne en calèche en septembre 1912, lors de l'une des visites d'État de l’empereur d’Allemagne. Photopress-Archiv

Le prince Michel, roi de Roumanie à partir de 1927, avec sa mère Hélène, princesse de Grèce et du Danemark, à Aubonne (Vaud), vers 1925. Akg-images

La reine Astrid et le roi Léopold de Belgique passent leurs vacances au ski à Saint-Moritz (Grisons) en 1935. En août de la même année, Léopold provoque un accident de voiture près de Küssnacht am Rigi (Schwytz) dans lequel sa femme trouve la mort. Keystone / Iba-archiv

L'acteur autrichien Josef Kainz et le roi Louis II de Bavière, lors d'un voyage en Suisse, 1881. Süddeutsche Zeitung Photo / Scherl

La Suisse, pays à la très longue tradition démocratique, aime recevoir la visite de chefs d'État pas vraiment démocratiques et déroule le tapis rouge pour les membres de familles princières et royales. Les têtes couronnées affluent du monde entier: la reine Elisabeth II aujourd’hui, l'empereur Napoléon III et la reine Victoria naguère.

Ce contenu a été publié le 02 mai 2021 - 10:00

Ester Unterfinger Formation de rédactrice photo au MAZ, l’École suisse de journalisme et de photoreportage de Lucerne. À partir de 2000, elle a travaillé en freelance et comme rédactrice photo pour différents médias. Depuis 2014 pour swissinfo.ch. En savoir plus sur l’auteur.e | Multimedia

Hans Erni a peint une fresque pour l'exposition nationale de 1939 qui servait tous les clichés de la Suisse, à savoir la lutte à la culotte, le yodle et la fabrication de fromage. Le titre était une promesse: La Suisse – Pays de vacances des peuples. Toutefois, la Suisse n'était et n'est pas abordable pour tous les peuples du monde: déjà les premiers touristes étaient scandalisés par les prix locaux. Voici donc une suggestion de correction pour le titre de cette œuvre: La Suisse – Pays de vacances des rois.

Affiche d’exposition évoquant le voyage de la reine Victoria d’Angleterre en Suisse en 1868. Historisches Museum Luzern

On peut attribuer l’origine de cette tendance à la reine Victoria, dont le séjour en Suisse en 1868 avait déclenché une véritable vague touristique. En fait, la reine d’Angleterre voulait voyager incognito, sous le nom de «comtesse de Kent», mais à son arrivée avec sa suite sur le Rigi, elle avait été accueillie par des Good Save the Queen. Par la suite, des navires à vapeur, des hôtels et des places en Suisse ont été baptisés du nom de Victoria en l’honneur de ce séjour royal.

Les sangs bleus ont toujours été accueillis de manière amicale: lorsque l'empereur Haïlé Sélassié Ier d'Éthiopie est arrivé à Berne il y a près de 70 ans, 100’000 personnes étaient massées le long des routes et les enfants ont bénéficié d'un congé scolaire supplémentaire pour agiter des drapeaux devant le monarque. Ce dernier, cependant, s'intéressait moins à la nature suisse qu'à ses armes.

Lorsque la populaire reine Astrid de Belgique trouva la mort dans un accident de voiture au bord du lac des Quatre-Cantons en 1935, l'intérêt des médias fut tel que la compagnie aérienne Swissair se risqua à son premier vol de nuit de Dübendorf à Londres, afin de mettre les photos à la disposition de l'Associated Press. Une chapelle fut érigée sur le lieu de l'accident en mémoire de la reine défunte. Les nombreux visiteurs du mémorial ont provoqué une telle affluence que toute la chapelle dut plus tard être déplacée pour permettre le passage.

Parfois, les monarques ont aussi emporté de l'argent avec eux. Il y a dix ans, le gouvernement suisse recevait en grande pompe le roi d'Espagne Juan Carlos, qui fait aujourd'hui l'objet d'accusations d'évasion fiscale. Le Conseil fédéral in corpore avait attendu l’arrivée du souverain sous une pluie battante et la visite avait été jugée assez importante pour être retransmise en direct à la télévision.

Pia Schubiger, historienne et conservatrice du Forum Schweizer Geschichte Schwyz, explique la fascination des Suisses: «Cet extraordinaire penchant pour les monarchies semble être un paradoxe, mais moins une société a fait l'expérience de la royauté comme forme de gouvernement, plus le charme du glamour d’une impératrice ou d’un empereur peut opérer et alimenter des rêves.»

