La Suisse asséchée

En Engadine, les autorités grisonnes ont recouvert un glacier, afin d’éviter qu’il ne fonde. Frieder Blickle/laif

Baignade dans le lac Léman, dont la température atteint 24°C. © Keystone / Salvatore Di Nolfi

Des pompiers réceptionnent une livraison d’eau destinée à abreuver les vaches d’un alpage. L’armée suisse assure le transport par hélicoptère. © Keystone / Urs Flueeler

Villes en surchauffe: les habitants de Zurich se dirigent vers la rivière. © Keystone / Christian Beutler

Un système d’irrigation dans un champ de légumes. © Keystone / Michael Buholzer

Des enfants se rafraîchissent à une fontaine devant le siège de l’ONU à Genève. © Keystone / Martial Trezzini

Des bateaux se sont retrouvés à sec dans le lac des Brenets, à la frontière avec la France. Keystone / Anthony Anex

Des bandes de protection rappellent l’interdiction générale d’allumer des feux. © Keystone / Anthony Anex

Travailler à côté d’un ventilateur: une pratique courante dans de nombreux pays du Sud, une nouveauté en Suisse. Anthony Anex

La population profite d’un soir d’été au bord du lac Léman. © Keystone / Jean-christophe Bott

Des paysages jaunes qui rappellent la Toscane, des lacs qui chauffent, des glaciers qui restituent des corps. En 2022, la Suisse doit faire face à une chaleur persistante qui laisse peu de place à la pluie.

Ce contenu a été publié le 11 août 2022 - 13:56

Helen James Née en Angleterre, je vis en Suisse depuis 1994. J’ai suivi une formation de designeuse graphique à Zurich de 1997 à 2002. Plus récemment, je suis passée à la rédaction photo et j’ai rejoint l’équipe de swissinfo.ch en mars 2017. Balz Rigendinger La Suisse présente de nombreux visages et chacun raconte une multitude d’histoires. Ce pays m’intéresse dans toute sa diversité. J’aime parler de l’agriculture et des banques, des diplomates et des lutteurs, mais aussi de l’excellence industrielle et des grands rendez-vous culturels. Helen James, Balz Rigendinger avec SRF et ATS

Autre langue: 1 Deutsch (de) Die Schweiz trocknet aus

Il est tombé en moyenne cette année nettement moins de pluie en Suisse que les années précédentes, rapporte le service météorologique Meteonews. L’ouest et le sud du pays sont particulièrement concernés; il y a plu 54% de moins que la moyenne climatique. Dans le sud, indique l’hydrologue Massimiliano Zappa, il s’agit probablement de la pire pénurie d’eau depuis le début des mesures. Au nord, même le printemps était sec.

SelonLien externe l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’humidité du sol est désormais déficitaire dans toute la Suisse; les forêts sont sèches, le niveau des lacs est bas et la température des eaux est élevée. Le niveau des nappes phréatiques serait lui aussi déjà bas par endroits.

Cette semaine, c’est l’anticyclone «Oscar» qui maintient la sécheresse en Suisse. Le système s’est installé au nord du pays et continue d’y assurer un temps estival stable. Sous son influence, il n’est pas question de pluie.

Transport d’eau par hélicoptère

En raison du manque de précipitations, l’armée transporte de l’eau par hélicoptère sur les alpages de plusieurs cantons, dans le but d’assurer le bien-être et l’approvisionnement en eau des animaux qui s’y trouvent.

Le risque d’incendie de forêt est également élevé sur la quasi-totalité du territoire. La carte des dangers de l’OFEVLien externe est en grande partie colorée en rouge. La plupart des cantons ont ainsi décrété une interdiction absolue de feux en plein air.

Contenu externe

Un paysage proche de la Toscane

Au cours des vingt dernières années, le réchauffement climatique a visiblement transformé le paysage suisse, affirmeLien externe cette semaine la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage. Selon elle, le paysage du Plateau ressemble de plus en plus à celui de la Toscane.

La prédominance du vert en été a fait place à des tons clairs de jaune et de brun. Les champs couverts de chaume jaune doré sont frappants. Le jaune est aussi visible très tôt sur les feuilles décolorées des arbres à feuilles caduques des forêts. Tout cela ressemble aux paysages secs des vallées du centre de l’Italie.

Température élevée des eaux

Les cours d’eau sont chauds et partiellement asséchés. Les poissons acclimatés aux températures plus fraîches souffrent. Mais les nombreuses nuits plus fraîches permettent pour le moment d’éviter une surmortalité comme en 2018.

Les baigneurs aussi ressentent les conséquences de la température élevée des eaux. Les algues se répandent de plus en plus dans les lacs et la puce du canard, un parasite qui provoque des pustules sur la peau, sévit également dans certains lieux de baignade.

Durée exceptionnelle

Pour ce qui est de la classification de ces événements, MétéoSuisse, l’Office fédéral de météorologie et de climatologie, souligne que les vagues de chaleur de cet été ne sont pas exceptionnelles, du moins en ce qui concerne les températures de pointe. Ce qui est exceptionnel, en revanche, c’est plutôt leur durée et leur intensité, en comparaison aux températures moyennes journalières.

Découvertes sur glaciers

En raison de la fonte des glaciers, les corps de personnes disparues depuis des décennies sont de plus en plus souvent découverts. Le 26 juillet, les restes momifiés d’un alpiniste ont été restitués non loin du Cervin. Cette semaine, un squelette humain a été retrouvé sur un autre glacier valaisan. Le 4 août, le glacier d’Aletsch, également en Valais, a libéré des morceaux d’un avion de tourisme qui s’était écrasé en juin 1968 – et un obus d’artillerie non explosé a également émergé de la glace près de Zermatt.

Les météorologues s’accordent à dire que la pluie n’est à ce jour pas au programme.