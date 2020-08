Pourquoi la Suisse est-elle si chère?

Ce contenu a été publié le 23 août 2020 - 10:00

Vous en avez peut-être fait vous-même l’expérience ou même simplement entendu parler: la Suisse coûte les yeux de la tête. Mais les personnes qui gagnent un salaire suisse voient-elles ces coûts astronomiques de la même manière? Vous trouverez la réponse à cette question et à bien d’autres encore dans cet épisode de «La Suisse expliquée» par SWI swissinfo.ch.

Par rapport à la moyenne européenne, la plupart des produits sont plus chers en Suisse. Et les Suisses sont très conscients de ces différences de prix. Une étude récente a conclu que les entreprises et les consommateurs suisses pourraient économiser plus de 3,3 milliards de francs par an s'ils pouvaient s'approvisionner directement à l'étranger pour ces produits.

Cependant, malgré les prix élevés en Suisse, la situation financière de la population est relativement plus confortable que celle des pays voisins – et de la plupart des pays de l'Union européenne.

Néanmoins, quelque 660’000 personnes en Suisse vivent encore sous le seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'une personne sur huit a des difficultés à joindre les deux bouts.