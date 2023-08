La tuerie de Zoug, le pire massacre par arme à feu de l'histoire suisse

Le 27 septembre 2001, un homme armé commettait un attentat meurtrier contre le parlement régional de Zoug, abattant 14 politiciens avant de se suicider. Cette attaque traumatisante a entraîné des changements fondamentaux en Suisse.

Ce docu-fiction de 2021 de la télévision publique suisse, SRF, examine les conséquences du pire massacre jamais commis en Suisse. On peut y voir des interviews des personnes les plus touchées par la fusillade: des politiciens qui ont échappé de peu à la mort aux parents des victimes, en passant par des officiers de police et un journaliste local qui étaient présents, ainsi qu'un psychologue et un pasteur qui ont géré les conséquences de la fusillade.

Le 27 septembre 2001, Friedrich Leibacher, 57 ans, fait irruption dans l'hémicycle du parlement cantonal de Zoug. Il porte une veste de police de fabrication artisanale et plusieurs armes, dont un fusil d'assaut, un pistolet et un revolver.

En l'espace de deux minutes et demie, il tire plus de 90 coups de feu et fait exploser une bombe artisanale. À la fin de l'attaque, il se suicide. Trois membres du gouvernement cantonal et 11 parlementaires sont tués. Dix-huit autres personnes sont blessées, dont certaines grièvement.

FriedrichLeibacher avait un long passé de conflits juridiques avec les autorités et estimait avoir été traité injustement.

Depuis ces meurtres spectaculaires, des changements fondamentaux ont été apportés pour améliorer la sécurité. Les parlements cantonaux et fédéraux de Suisse sont désormais protégés par la police. L'attentat a également conduit à un renforcement de la législation suisse sur les armes à feu.