La vie dans les entrailles de la Terre

Comment la vie est-elle apparue? La vie existe-t-elle en dehors de la Terre ? La chercheuse Cara Magnabosco cherche des réponses - non pas sur d’autres planètes, mais dans les profondeurs de la Terre. Dans une galerie de sondage des Alpes suisses, elle trouve des microbes qui se sont parfaitement adaptés aux conditions de la roche. Certains de ces micro-organismes vivent là depuis des dizaines de milliers d’années.

Ce contenu a été publié le 19 août 2022 - 17:41

Cara Magnabosco a découvert sa passion pour la microbiologie alors qu’elle était au lycée dans l’État américain de l’Indiana. Aujourd’hui, elle est professeure assistante de géobiologie à l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Dans ses recherches, elle analyse les conditions de base nécessaires à la vie - et leurs limites en termes de profondeur, de pression et de température.

La jeune professeure travaillera également au Centre pour l’émergence et la diffusion de la vie, qui devrait ouvrir ses portes en septembre 2022 et sera dirigé par le prix Nobel suisse Didier Queloz. Basé à Zurich, ce centre regroupera la chimie, la biologie, les géosciences et l’astrophysique.

Selon Cara Magnabosco, si nous devions un jour trouver de la vie sur d’autres planètes, elle ressemblerait probablement plus à des micro-organismes qu’à des formes de vie complexes. Dans notre système solaire au moins, nous savons que les surfaces des planètes sont inhabitables. Et pour la Terre, on sait qu’il y a plus de micro-organismes dans le sous-sol que dans tous les océans.

