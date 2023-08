Le casse du siècle

Ce docu-fiction réalisé en 2020 par la chaîne de télévision alémanique SRF raconte l'histoire du «casse du siècle», l'une des affaires les plus spectaculaires de l'histoire criminelle suisse.

11 août 2023

En 1997, une bande de voleurs amateurs s'empare de 53 millions de francs suisses lors d'un braquage d'une poste zurichoise.

Lors du vol, les voleurs se font passer pour des employés de la poste, utilisant de faux documents d'identité et une camionnette aux plaques d'immatriculation volées pour accéder à l'office de poste de Fraumünster, au centre de Zurich.

Ils tiennent les employés postaux à distance à l'aide d'armes à feu et remplissent la camionnette d'argent liquide avant de réussir à s'enfuir. À l'époque, il s'agit du plus grand vol commis dans un bureau de poste au monde.

Dix jours après le vol, les enquêteurs arrêtent le chef présumé, trois des voleurs, quelques complices et l'employé du bureau de poste qui avait transmis des informations aux voleurs et qui, une fois arrêté, était passé aux aveux.

Finalement, sept hommes - trois Italiens, trois Libanais et un Suisse - ont été reconnus coupables et condamnés à des peines de prison en Suisse. Mais plus de la moitié de l'argent volé n'a jamais été retrouvée.