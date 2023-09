Le crash du vol 111 de Swissair, un drame qui a marqué la Suisse

Le 2 septembre 1998, le vol 111 de Swissair s'écrase dans l'Atlantique au large de la Nouvelle-Écosse, provoquant la mort de 229 personnes. Vingt-cinq ans plus tard, retour sur les causes et les conséquences du pire accident de l'histoire de l'aviation civile suisse.

Le MD-11 de Swissair décolle de New York à 20h18, heure locale, à destination de Genève. Un peu moins d'une heure plus tard, le pilote et le copilote détectent de la fumée dans le cockpit, provenant du système de climatisation. Ils demandent l'autorisation d'atterrir et sont redirigés vers l'aéroport d’Halifax, dans la province canadienne de Nouvelle-Écosse. La communication avec Halifax s’interrompt six minutes avant l'impact avec la mer. Il n'y a aucun survivant.

Ce film de la télévision publique suisse SRF reconstitue le drame du point de vue de trois personnes présentes dans l'avion: le commandant de bord, une hôtesse de l'air et un passager. Près de 25 ans plus tard, leurs familles et leurs collègues expliquent comment ils ont réagi à cette incroyable nouvelle et comment ils ont reconstruit leur vie. Le film se penche également sur les défis logistiques posés par la reconstitution de l'avion brisé et la recherche des causes de l'accident.