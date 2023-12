Le Géant des Planets

Chaque année, le club de ski d'Evionnaz organise une course amateur de slalom géant sur la montagne qui surplombe le village valaisan. La tradition s'est transmise de génération en génération et est devenue une véritable affaire de famille.

Le samedi, les villageois - jeunes et moins jeunes - gravissent la montagne au-dessus de Mex jusqu'au chalet des Planets, acheté par des habitants d'Evionnaz et reconstruit entre 1972 et 1975.

Tandis que certains préparent le dîner du soir - un mets local à base de gibier - d'autres préparent la piste pour la course du lendemain, réservée aux locaux, en piétinant la neige épaisse et en traçant le parcours. Une messe est généralement célébrée dans le chalet le soir, accompagnée de nombreux verres de vin local.

Le dimanche, c’est le jour de la course, un moment de fierté et de joie pour les locaux. Le slalom géant des Planets est chaque année l'occasion pour les villageois de montrer leur savoir-faire et de se mesurer à leurs voisins, mais aussi de partager un verre, de rire et de revivre des souvenirs précieux.

«C'est une partie de plaisir, ce n'est pas vraiment la compétition, on passe une belle journée ensemble», explique l'un des co-organisateurs de la course mythique dans le documentaire de la télévision publique suisse RTS.