Le Lauberhorn, la montagne du destin

La descente du Lauberhorn est un rendez-vous de la Coupe du monde depuis le début du circuit, il y a 55 ans. Cette «classique» a été organisée pour la première fois en 1930.

Ce contenu a été publié le 09 décembre 2023 - 08:30

Cette course historique consiste en une descente de deux minutes et demie de la montagne du Lauberhorn, à l'ombre du célèbre Eiger et des géants alpins voisins, le Mönch et la Jungfrau. Le parcours n'a pas beaucoup changé au fil des ans, serpentant par des sections classiques telles que le saut du Hundschopf et le Hanneggschuss jusqu'à l'orée du village de Wengen.

La légendaire descente offre un spectacle grandiose qui attire plus de 30'000 spectateurs, ainsi que de nombreux autres qui suivent la course à la télévision dans le monde entier. Au fil des ans, elle est également devenue plus exclusive. Depuis les tribunes, les VIP sirotent du champagne et grignotent des canapés pendant que les coureurs passent.

Ce documentaire de 2019 de la télévision publique suisse SRF donne la parole aux organisateurs de la course et fait revivre les événements tragiques du 18 janvier 1991, lorsque l'Autrichien Gernot Reinstadler, âgé de 20 ans, a perdu la vie après une lourde chute sur le dernier saut de sa descente de qualification.