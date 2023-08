Le miracle suisse: l'alimentation

Vous connaissez la fondue et le chocolat, mais qu'en est-il du cenovis ou des malakoffs? Un surplus de lait et un penchant pour l'expérimentation ont donné naissance à des plats et des produits alimentaires uniques.

Ce contenu a été publié le 07 août 2023 - 14:30

RTS/ts

Quel est le secret du bonheur helvétique et de quoi est faite la suisse attitude? La série estivale Le Miracle Suisse, présentée par Martina Chyba, tente de répondre avec légèreté et humour à ces questions à travers une exploration des archives de la RTS. Huit thématiques seront abordées: l'amour, la propreté, la nature, la tranquillité, l'humour, la mode, l’argent et, pour ce cinquième épisode, l’alimentation.

On passe du fromage et du chocolat au Rivella (dans lequel il y a du lait aussi), de la publicité pour Ovomaltine aux horaires des repas suisses (on mange tôt!). On découvre que les Suisses ont eu faim, que certains ont même mangé du chien et que les militaires préparaient la fondue. On écoute les analyses gastronomiques savoureuses de nos humoristes. On rencontre un champion de fabrication de malakoffs 30 ans après son témoignage dans nos archives.