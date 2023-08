Le miracle suisse: l'amour

Comment faire rire une Suissesse? En lui demandant si les hommes suisses sont de bons amants, apparemment. Dans le deuxième épisode d'une série en huit parties sur l'identité suisse, nous jetons un regard léger sur l'évolution de l'amour, du sexe et des relations en Suisse entre les années 1960 et les années 1990.

Ce contenu a été publié le 02 août 2023 - 14:00

RTS/ts

Autre langue: 1 English (en) The Swiss Miracle: Love (original)

Quel est le secret du bonheur helvétique et de quoi est faite la suisse attitude? La série estivale Le Miracle Suisse, présentée par Martina Chyba, tente de répondre avec légèreté et humour à ces questions à travers une exploration des archives de la RTS. Huit thématiques sont abordées: l’alimentation, la propreté, la nature, la tranquillité, l'humour, la mode, l’argent et, pour ce deuxième épisode, l’amour.

On passe des cours d’éducation sexuelle à la préparation au mariage, de la femme au foyer des années 60 aux agences matrimoniales, on observe comment draguent et aiment les Suisses et les Suissesses, on revoit avec émotion les premiers témoignages de couples homosexuels et un couple en maison de retraite, toujours amoureux. On écoute nos humoristes parler d’amour. Et on a retrouvé un séducteur invétéré qui avait témoigné dans une archive mythique.