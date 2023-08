Le miracle suisse: l'argent

Dans le dernier volet d'une série de huit épisodes sur l'identité suisse, nous jetons un regard léger sur l'attitude des Suisses à l'égard de l'argent.

Ce contenu a été publié le 10 août 2023 - 10:13

RTS/sb

Autre langue: 1 English (en) The Swiss Miracle: Money (original)

Quel est le secret du bonheur helvétique et de quoi est faite la suisse attitude? La série Le Miracle Suisse, présentée par Martina Chyba, tente de répondre avec légèreté et humour à ces questions à travers une exploration des archives de la RTS. Huit thématiques sont abordées: l’alimentation, l'amour, la propreté, la nature, la tranquillité, l’humour, la mode et, pour ce huitième et dernier épisode, l’argent.

On passe du secret bancaire au secret sur le montant de nos salaires, des tirelires à argent de poche à la sortie des nouveaux billets, on découvre deux Suisses, celle de la pauvreté des années 60 et celle de la Bahnhofstrasse zurichoise, on sourit avec une chanson parodique sur les banques, on retrouve plus de 40 ans plus tard un jeune qui était hippie et antisystème, et on sourit avec un monsieur qui cache son magot dans la forêt. On rigole avec nos humoristes car pour eux, le silence n’est pas d’or!