Le miracle suisse: l'humour

Comment un peuple réputé sérieux et austère a-t-il pu produire autant d’humoristes? Dans le septième épisode de notre série sur l'identité suisse, nous jetons un regard léger sur le sens de l'humour helvétique.

Ce contenu a été publié le 09 août 2023 - 14:00

RTS/ts

Autre langue: 1 English (en) The Swiss Miracle: Humour (original)

Quel est le secret du bonheur helvétique et de quoi est faite la suisse attitude? La série estivale Le Miracle Suisse, présentée par Martina Chyba, tente de répondre avec légèreté et humour à ces questions à travers une exploration de nos archives. Huit thématiques sont abordées: l’alimentation, l'amour, la propreté, la nature, la tranquillité, la mode, l’argent et, pour ce septième épisode, l’humour.

On se demande s’il existe un humour suisse et on décide que oui, on rit de nos accents, on ne rit (presque) jamais méchamment, et ça nous fait du bien. On revoit avec plaisir et sidération des fous rires de nos politiques et le discours de notre ancien président commençant par: «Rire c’est bon pour la santé.»

On se régale d’extraits de sketches de François Silvant, Marie-Thérèse Porchet, Zouc, Emil, etc. On a retrouvé les deux animateurs de l’émission culte Carabine FM 30 ans après, et on découvre que Coluche a commencé à la Télévision suisse. Et nos humoristes parlent d’humour (presque sérieux pour une fois!).