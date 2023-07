Le miracle suisse: la mode

Si l'on vous demandait de «vous habiller comme un Suisse», que feriez-vous? Dans le premier épisode d’une série en huit parties sur le secret du bonheur et de l'attitude des Suisses, nous nous penchons sur l'évolution colorée - et souvent choquante - de la mode depuis les années 1960.

Ce contenu a été publié le 31 juillet 2023 - 14:00

RTS/ts

Autre langue: 1 English (en) The Swiss Miracle: Fashion (original)

Quel est le secret du bonheur helvétique et de quoi est faite la suisse attitude? La série Le Miracle Suisse, présentée par Martina Chyba, tente de répondre avec légèreté et humour à ces questions à travers une exploration des archives de la RTS. Huit thématiques sont abordées: l’alimentation, l'amour, la propreté, la nature, la tranquillité, l’humour, l’argent et, pour ce premier épisode, la mode.

On passe de la mode suisse pratique et confortable aux codes vestimentaires (pas de chaussettes blanches!), des marques cultes au look populaire des responsables politiques, des minijupes aux hippies et des rockeurs tatoués au bling bling des années 80…

On s’arrête sur le short de Stanislas Wawrinka et sur un défilé de mode au milieu d’exercices militaires… Avec également, un témoignage émouvant de deux femmes qui se revoient dans d’anciennes archives et le regard d'humoristes suisses sur ce qu’est la mode suisse (ah bon il y a une mode suisse?)