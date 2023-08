Le miracle suisse: la nature

Qu'il s'agisse de pique-nique, de camping ou de randonnée (avec ou sans vêtements), les Suisses aiment les grands espaces. Dans le sixième épisode d'une série en huit parties sur l'identité suisse, nous jetons un regard léger sur l'amour des Suisses pour les lacs, les forêts et les montagnes (d’argent).

Ce contenu a été publié le 08 août 2023 - 11:00

RTS/ts

Autre langue: 1 English (en) The Swiss Miracle: Nature (original)

Quel est le secret du bonheur helvétique et de quoi est faite la suisse attitude? La série estivale Le Miracle Suisse, présentée par Martina Chyba, tente de répondre avec légèreté et humour à ces questions à travers une exploration de nos archives. Huit thématiques sont abordées: l’alimentation, l'amour, la propreté, la tranquillité, l'humour, la mode, l’argent et, pour ce sixième épisode, la nature.

On passe de nos belles montagnes au pique-nique (attention à la fraîcheur de la salade s’il vous plaît!), du camping à la randonnée, de la protection de l’environnement à l’interdiction de cueillir des fleurs, du Cervin superstar aux grandes figures écologistes suisses.

On regarde la scène invraisemblable de l’arrestation de l’activiste Franz Weber chez lui par la police, on écoute une chanson très avant-gardiste sur les arbres, et on s’amuse avec ce que disaient les gens sur le climat il y a 60 ans (oui on en parlait déjà!). On écoute le témoignage d’une paysanne qui racontait son amour de la nature lorsqu’elle était jeune et que nous avons retrouvée, et nos humoristes évoquent les paysages préférés (non il n’y a pas que la montagne!).