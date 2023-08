Le miracle suisse: la propreté

Les Suisses sont propres - si propres qu'ils blanchissent même leur argent, comme les esprits critiques le font parfois remarquer. Dans le quatrième épisode d'une série en huit parties sur l'identité suisse, nous jetons un regard léger sur l'amour des Suisses pour l'ordre et la propreté.

Ce contenu a été publié le 04 août 2023 - 11:38

RTS/ts

Autre langue: 1 English (en) The Swiss Miracle: Cleanliness (original)

Quel est le secret du bonheur helvétique et de quoi est faite la suisse attitude? La série estivale Le Miracle Suisse, présentée par Martina Chyba, tente de répondre avec légèreté et humour à ces questions à travers une exploration des archives de la RTS. Huit thématiques sont abordées: l’alimentation, l'amour, la nature, la tranquillité, l'humour, la mode, l’argent et, pour ce quatrième épisode, la propreté.

On passe des conseils (paternalistes) aux ménagères au ramassage de cacas de chien, de la taxe poubelle aux sanitaires intelligents, du nettoyage des routes à la taille de nos haies. On découvre l’aspirateur à crottes et la voiture équipée d’un lavabo. On regarde émus et souriants, le portrait de Samy l’éboueur que l’on a retrouvé 30 ans après son témoignage dans nos archives. On écoute nos humoristes parler de nos tics et tocs de propreté.