Le miracle suisse: la tranquilité

«Garder son calme et continuer à vivre» pourrait bien être la devise nationale helvétique. Dans le troisième épisode d'une série en huit parties sur l'identité suisse, nous jetons un regard léger sur l'amour des Suisses pour le calme et la tranquillité.

Ce contenu a été publié le 03 août 2023 - 15:30

RTS/ts

Autre langue: 1 English (en) The Swiss Miracle: Tranquillity (original)

Quel est le secret du bonheur helvétique et de quoi est faite la suisse attitude? La série estivale Le Miracle Suisse, présentée par Martina Chyba, tente de répondre avec légèreté et humour à ces questions à travers une exploration de nos archives. Huit thématiques sont abordées: l’alimentation, l'amour, la propreté, la nature, l'humour, la mode, l’argent et, pour ce troisème épisode, la tranquillité.

On passe des problèmes de bruit aux problèmes de voisinage, de la tranquillité des stars qui viennent chez nous à la normalité de nos responsables politiques, on se demande si on ne s’ennuie pas un peu en Suisse (mais non!). On découvre le mythique (et très sévère!) règlement du camping de Penthalaz, et on retrouve deux Romands qui se rendaient pour l’été, enfants, dans un village sans télévision. On écoute aussi tranquillement nos humoristes expliquer qu’il n’y a pas le feu au lac.