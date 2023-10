Les élections 2023 en images

Parmi la foule, quelques personnes se rendent au local de vote de la Maison des générations, à Berne. Alessandro Della Valle/Keystone

Valentin Flauraud/Keystone

Si la plupart des électeurs et électrices votent par correspondance, certaines personnes continuent à se rendre au local de vote. Peter Klaunzer/Keystone

Gaetan Bally/Keystone

Alessandro Della Valle/Keystone

Ennio Leanza/Keystone

Les bulletins sortis de l'urne sont réceptionnés pour le comptage, à Berne. Alessandro Della Valle/Keystone

Un électeur va voter à l'hôtel de ville de Bellinzone. Pablo Gianinazzi/Ti-press/Keystone

Comptage des bulletins de vote à la halle de gymnastique de Weissenstein, à Berne. Alessandro Della Valle/Keystone

Les 856 bulletins de vote valables pour le conseiller national appenzellois Thomas Rechsteiner sont reliés et scellés lors du dépouillement des votes. Gaetan Bally/Keystone

Girgio Fonio, Le Centre, consulte les résultats partiels, à Bellinzone (canton du Tessin). Pablo Gianuzzi/Ti-press/Keystone

Ennio Leanza/Keystone

Le président de l'UDC Marco Chiesa et le président du PLR Thierry Burkart, lors de la fameuse ronde des éléphants pour commenter les législatives fédérales. Anthony Anex/Keystone

Dominik Blunschy, Le Centre, se réjouit de son élection au Conseil national, en compagnie de son épouse. Eveline Beerkircher/Keystone

La conseillère nationale sortante verte Natalie Imboden et le candidat au Conseil des Etats Bernhard Pulver prennent connaissance des mauvais résultats de leur parti. Alessandro Della Valle/Keystone

La fête électorale de l'UDC en Argovie. Michael Buholzer/Keystone

Le président de l'UDC Marco Chiesa suit les résultats sur son téléphone, dans le Palais fédéral. Anthony Anex/Keystone

Le 22 octobre 2023, la Suisse a voté. Les électeurs et électrices ont pu voter jusqu'à midi et profiter ensuite d'une journée ensoleillée. Ce n'est pas le cas des scrutateurs et des assistants dans les bureaux de vote: ils ont passé une longue journée de concentration.

Ce contenu a été publié le 22 octobre 2023 - 22:23

Mais ce sont les hommes et les femmes politiques qui ont connu les plus grandes fluctuations émotionnelles. Chaque jour d'élection comporte son lot de gagnants et de perdants. L'UDC a engrangé des gains importants, ce qui a rendu euphoriques nombre de ses partisans.

Les Vert-e-s sont en revanche les grands perdants de la journée. Mais c'est dans les heures où beaucoup de choses étaient encore ouvertes que les politiciens et politiciennes ont dû avoir les nerfs les plus solides.

