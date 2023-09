Les clés pour comprendre le système éducatif supérieur suisse

Les universités suisses sont régulièrement bien classées dans les enquêtes internationales et attirent un grand nombre d’étudiants et d’étudiantes venant de l’étranger. Dans cette vidéo, vous découvrirez quelles sont ces universités et comment il est possible d’y accéder.

18 septembre 2023 - 15:00

Céline Stegmüller

Céline a rejoint swissinfo.ch en 2018 en tant que journaliste vidéo pour le projet 'Nouvo in English', immédiatement après son diplôme à l’Académie du journalisme et des médias (AJM) de l’Université de Neuchâtel. Originaire du Tessin, elle a filmé, écrit et interviewé des gens dans la Suisse entière depuis qu’elle a reçu sa première ‘carte de presse’ à l’âge de 11 ans lors d’un camp scolaire. Isobel Leybold-Johnson



Outre les écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne, qui comptentLien externe parmi les meilleures au monde, et l’Université de Berne, qui fait régulièrement parler d’elle dans les médias en raison de son implication dans les missions spatiales, la Suisse compte de nombreuses autres universités disséminées sur son territoire. Dans le classement mondial des universités 2020 du Times Higher Education (THE), la Suisse compte plus d’universités du top 200 par habitant que n’importe quel autre pays.

Chaque année, environ 258’000 jeunes s’inscrivent dans un établissement d’enseignement supérieur suisse: 61% dans une université ou une école polytechnique fédérale, 30% dans une haute école spécialisée et 8% dans une haute école pédagogique. Actuellement, 44% des Suisses âgés de 25 à 64 ans possèdent un diplôme de niveau tertiaire, obtenu dans une université traditionnelle ou dans un établissement d’enseignement professionnel supérieur.

Les frais d’études généralement peu élevés contribuent à attirer les étudiants et étudiantes venant de l’étranger. Le pourcentage de ces diplômés en Suisse est plus élevé que dans les pays de l’OCDE. Les critères d’admission sont relativement simples: un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur équivalent au baccalauréat suisse, la maîtrise de la langue d’enseignement et un visa d’étudiant le cas échéant. Chaque université a sa propre procédure d’admission.

L’impasse politique dans laquelle se trouvent les négociations entre la Suisse et l’Union européenne a entravé les collaborations académiques avec des universités à l’étranger. Le gouvernement suisse souhaite se réassocier à Erasmus Plus et Horizon Europe, deux réseaux d’échange estudiantin, mais les discussions sont toujours en cours.