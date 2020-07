Les horlogers suisses et leurs écrins fastueux

Le nouveau Musée Atelier d’Audemars-Piguet, à la Vallée de Joux, est signé par l’architecte danois Bjarke Ingels, considéré comme l’enfant prodige de l’architecture mondiale. Audemars Piguet/Iwan Baan

Il a fallu un gros travail de persuasion auprès des autorités locales pour construire ce bâtiment avec un toit circulaire qui ne correspondait pas aux règles architecturales de la région. Audemars Piguet/Iwaan Baan

L’intérieur du pavillon principal, qui totalise 2500 mètres carrés, a été conçu comme un serpentin et ressemble à un ressort de montre. Audemars Piguet/Ambroise Tezenas

Le toit végétalisé du musée se fond dans les pâturages de la Vallée de Joux, en arrière-fond. Audemars Piguet/Ambroise Tézenas

L'Atelier Musée de nuit, avec ses larges baies vitrées. Audemars Piguet/Ambroise Tézenas

Les nouveaux bâtiments de Vacheron Constantin à Plan-les-Ouates, dans la banlieue de Genève, ont été conçus par l’architecte suisse Bernard Tschumi. Vacheron Constantin

L’extension au bâtiment principal, conçue en 2011 par Bernard Tschumi, est en forme de fourche articulée autour d’un point central de distribution de lumière. Vacheron Constantin

Le besoin de lumière est au centre du concept. Vacheron Constantin

L’édifice principal est constitué d’une enveloppe métallique faite d’une membrane d’acier à l’extérieur et d’une doublure en bois à l’intérieur. Vacheron Constantin

Lors de la construction de son extension à Plan-les-Ouates, Vacheron Constantin a mis en place une centrale de panneaux photovoltaïques dont la production est revendue. Vacheron Constantin

Le nouveau siège de Swatch a été érigé sur une ancienne aire industrielle tombée en friche en plein cœur de la ville de Bienne. Swatch

Lumineux et doté d’une silhouette incurvée qui fait penser à un serpent, le bâtiment principal s’étend sur 240 mètres de long et 35 mètres de large. Swatch

Inauguré à l’automne 2019, il est signé du célèbre architecture japonais Shigeru Ban, lauréat en 2014 du Pritzker, sorte de prix Nobel de l’architecture. Swatch

Il a fallu cinq ans de travaux et un budget de près de 125 millions de francs pour bâtir ce spectaculaire édifice qui possède l’une des plus vastes ossatures en bois du monde. Swatch/Johannes Marburg

Près de 1997 m3 d’épicéa suisse ont été nécessaires à la construction du «serpent» de Swatch. Swatch/Johannes Marburg

Rolex a investi plus d’un milliard de francs dans ses complexes industriels et administratifs à Genève. Rolex.com

Conçus par le bureau d’architecture brodbeck roulet, les bâtiments ont été habillés avec des vitrages verts, couleur emblématique de la marque. Rolex.com

La manufacture de Greubel-Forsey, au Crêt-du-Locle, dans les montagnes neuchâteloises, allie le flambant neuf avec l’histoire locale. greubelforsey.com

Le nouveau bâtiment, l’Atelier, a été conçu par l’architecte Pierre Studer. greubelforsey.com

Il est relié à une ferme, splendide demeure paysanne classée du XVIIe siècle et restaurée par Gilles Tissot. greubelforsey.com

Bois, métal, béton et verre composent les ateliers de production de la prestigieuse marque. greubelforsey.com

Greubel Forsey est surtout connu des amateurs de belle mécanique horlogère. Ses modèles se vendent à plusieurs centaines de milliers de francs. greubelforsey.com

Avec le boom de l’horlogerie suisse au début des années 2010, de nombreuses marques ont investi massivement dans des manufactures flambant neuves ou des musées à leur gloire. Dessinés par les plus grands architectes, ces bâtiments célèbrent la grandeur d’une industrie qui traverse pourtant l’une des plus graves crises de son histoire.

Ce contenu a été publié le 23 juillet 2020 - 11:00

Samuel Jaberg

Journaliste et responsable adjoint de la rédaction regroupant les trois langues nationales de swissinfo.ch (allemand, français, italien). Précédemment au Teletext et à rts.ch. Plus Thomas Kern Plus

Edifices spectaculaires destinés à entrer au patrimoine architectural helvétique ou écrins tape-à-l’œil symboles d’une folie des grandeurs déplacée? En s’associant avec les plus grands architectes de la planète, de nombreuses maisons horlogères ont, ces dernières années, coupé court avec la discrétion et un certain conservatisme qui caractérisent généralement le microcosme horloger helvétique.

De Genève à Bienne, en passant par la Vallée de Joux, les réalisations architecturales financées à coups de centaines de millions de francs par des marques horlogères fleurissent dans le paysage. Une aubaine pour les offices de tourisme régionaux, qui intègrent de plus en plus souvent les visites de manufactures à leurs dépliants.

Pour de nombreuses marques haut de gamme, l’objectif est notamment d’amener les clients dans les usines et de leur faire découvrir un univers spectaculaire qui glorifie le savoir-faire manuel et l’histoire de la marque. Les opérations horlogères les plus délicates comme le satinage, le perlage ou le montage de mouvements sont mises à l’honneur. Les chaînes de production automatisées restent quant à elles bien cachées des visiteurs afin de ne pas briser la magie horlogère soigneusement mise en scène.

Avec ces constructions qui marquent durablement le patrimoine architectural d’une ville ou d’une région, les maisons horlogères cherchent également à pérenniser leur existence et à asseoir leur intemporalité. Une valeur cardinale pour l’horlogerie de luxe «Swiss Made», durement frappée par la crise du coronavirus, à une époque où plus personne n’a besoin d’une montre pour lire l’heure.