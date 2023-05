Les personnes turques en Suisse se rendent aux urnes

Ce contenu a été publié le 05 mai 2023

Bruno Kaufmann Bruno est depuis longtemps correspondant à l’étranger de la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR. Il est également directeur des relations internationales de la Fondation suisse pour la démocratie, co-président du Forum mondial sur la démocratie directe moderne et co-initiateur de la Ligue internationale des villes démocratiques.

La diaspora turque pourrait jouer un rôle décisif dans les élections turques du 14 mai et dans le possible second tour du 28 mai. En Suisse aussi, la campagne électorale bat son plein.