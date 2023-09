Les sons de la génération Covid

Chaque génération a sa propre bande-son. Comment la pandémie de Covid-19 a-t-elle influencé les sons d'aujourd'hui et la génération actuelle de musiciens et musiciennes suisses?

Ce documentaire de 2021 de la télévision publique suisse SRF explore l’impact de la pandémie sur le monde musical. Il examine le rôle de la musique dans la société actuelle et la manière dont les artistes musicaux imaginent leur avenir.

Les rythmes, les accords et les mélodies de chaque époque en disent long sur ce que nous sommes et sur le monde dans lequel nous vivons. Chaque bouleversement de la société est marqué par une musique particulière. Si l'on pense à la Révolution française, il est difficile de ne pas fredonner La Marseillaise.

Les années folles ne seraient pas les mêmes sans la trompette jazzy de Louis Armstrong. Quant aux années 1960, elles restent intimement liées à Bob Dylan, aux Beatles et aux riffs de guitare de Jimi Hendrix.

Les musiciennes et musiciens interrogés par SRF expliquent comment la pandémie a marqué un tournant dans leur carrière. Malgré les difficultés, c'est l'occasion pour nombre d’entre eux et elles de repartir sur de nouvelles bases. «L'art est important. Il crée un espace pour des idées utopiques. Il me permet en quelque sorte d'être flexible et me fait comprendre que le monde n'est pas seulement ce qu'il est, mais ce que nous en faisons», affirme le rappeur Big Zis.