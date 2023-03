Modéliser l'influence du Soleil sur le climat de la Terre

Le rayonnement solaire fournit la chaleur et la lumière nécessaires à la vie. Il varie en fonction des cycles d'activité du Soleil, actuellement impossibles à prévoir avec précision. Les chercheurs de Davos collaborent à plusieurs expériences, au sol et dans l’espace, pour en savoir plus sur la physique solaire.

Ce contenu a été publié le 12 mars 2023

En 1904, l'homme d'affaires prussien Carl Dorno vient à Davos avec sa fille, qui souffre de tuberculose. À l'époque, la ville alpine est une station pour les tuberculeux. En tant que météorologue amateur, il commence à construire des instruments scientifiques pour étudier comment le climat influence notre santé. C'est ainsi que naît l'Observatoire physique et météorologique de Davos (PMODLien externe).

Au début des années 1970, l'observatoire accueille en plus un centre international d'étalonnage pour les mesures de rayonnement, le World Radiation Center (WRC). Les radiomètres qui y sont développés sont utilisés par les stations météorologiques du monde entier, non seulement au sol, mais aussi dans l'espace. Par exemple, deux instruments se trouvent à bord de Solar OrbiterLien externe, satellite d'observation du Soleil de l'Agence spatiale européenne (ESA).

Pour faire des prévisions plus précises sur le changement climatique, les chercheurs de Davos doivent mieux comprendre les cycles solaires, qui durent environ 11 ans. Pourquoi y a-t-il beaucoup d'activité dans certains cycles et très peu dans d'autres? La compréhension de ces mécanismes aide également à prévoir les éruptions solaires, qui peuvent perturber nos technologies, comme les réseaux électriques, la navigation et les communications.

Dans cet épisode de notre série «Explorer la science à Davos», Louise Harra, directrice du PMOD/WRC, nous donne un aperçu des recherches menées avec les instruments de Solar Orbiter.