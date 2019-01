Organisateur d’expositions d’art contemporain, le Suisse Gianni Jetzer vit depuis 12 ans à New York, qui demeure la capitale du marché de l'art. Il parle de son travail de commissaire d’exposition.

Né en 1969, Gianni Jetzer a débarqué à New York en 2006 pour diriger le Swiss InstituteLien externe. Depuis 2012, il gère l’espace Art UnlimitedLien externe en marge de la foire Art Basel. Et depuis 2014, il met en scène des expositions au HirshhornLien externe Museum and Sculpture Garden près de Washington, D.C. considéré comme le plus important musée américain consacré à l'art contemporain.

Bref, Gianni JetzerLien externe à la cote dans le milieu de l’art contemporain.

