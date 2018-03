Ce contenu a été publié le 14 février 2018 13:23 14. février 2018 - 13:23

L’artiste contemporain suisse Olaf Breuning vit dans les bois, à deux heures de voiture de New York. C’est dans ce lieu paisible qu’il cherche son inspiration.

Olaf Breuning est un des artistes plasticiens suisses les plus originaux et les plus excentriques, captivant et totalement hors du commun.

Il s’exprime par la peinture, la vidéo, les installations, la sculpture, la photographie et les performances. En fait, pour lui, tout est art. La vie et l’art sont inséparables, primaires et essentiels. Si on vit, on crée, si on ne crée pas, alors on ne vit pas. Ses œuvres sont demandées par les musées et les collections d’art les plus importantes au monde, des Centres d’art contemporain de Paris ou de Genève au MoMa de New York ou à la Kodama Gallery de Kyoto.

Après avoir vécu des années à Manhattan, il s’est isolé dans les bois, à deux heures de voiture de la Grosse Pomme. Un lieu qui l’inspire en tout et pour tout, c’est sin pays d’origine, la Suisse, à laquelle il se sent toujours très attaché.

Olaf BreuningLien externe est né en 1970 à Schaffhouse. Après une formation de photographe, il fréquente la Haute école d’art de Zurich. En 2001, il s’installe à New York, où il se fait rapidement un nom dans l’art contemporain. Ses œuvres mêlent photographie, sculpture, cinéma et s'inspirent avant tout de la culture pop. Fin de l'infobox

Neuer Inhalt Horizontal Line