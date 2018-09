L’alpaga et le lama, qui sont parmi les principaux animaux d’élevage en Bolivie, se sont adaptés au rude climat des Andes.

Le gel et la rareté de l’eau ont compromis la récolte des paysans de Cochabamba.

A l’Institut supérieur de technologie Charcas de Toro Toro (Potosi), on expérimente la culture de variétés végétales plus résistantes aux stress climatiques.

L’eau est une ressource toujours plus rare en Bolivie. La coopération suisse soutient les communautés rurales avec des stratégies d’adaptation au changement climatique. Des variétés végétales plus résistantes, des réservoirs et des abris contre les inondations contribuent à la résilience de la population andine.



