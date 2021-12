Le Conseil fédéral à travers les époques

Bundeskanzlei / Stefano Spinelli

Bundeskanzlei / Markus A. Jegerlehner

Bundeskanzlei / Annette Boutellier / Yoshiko Kusano

«Changement de perspective» est le titre de la photo officielle du Conseil fédéral pour 2019: le président du gouvernement Ueli Maurer photographie les citoyens avec son smartphone. Bundeskanzlei / Mediamatiker:innen des Bundesamtes für Informatik

Swiss Federal Council

2017, photographe: Beat Mumenthaler Beat Mumenthaler

2017: Beat Mumenthaler Bundeskanzlei / Beat Mumenthaler

2016, Edouard Rieben Bundeskanzlei / Edouard Rieben

2015, Christian Grund et Maurice Haas Bundeskanzlei / Christian Grund und Maurice Haas

2014: Dominic Buettener et Beatrice Devenes Bundeskanzeli / Dominic Buettener und Beatrice Devenes

2013: Ulrich Liechti Bundeskanzlei / Ulrich Liechti

2012: Corinne Glanzmann Bundeskanzlei / Corinne Glanzmann

2011: Monika Flückiger Reuters

2010: Alex Spichale keystone

2009: Michael Stahl Keystone

2008: Béatrice Devènes und Dominic Büttner Bundeskanzlei / Beatrice Devenes, Dominique Buet

2008: Béatrice Devènes et Dominic Büttner Keystone

2007: Julie de Tribolet Bundeskanzlei / Julie De Tribolet

2006: Etudiantes du Zurich Art College HGKZ Bundeskanzlei / Fachklasse der Zürcher Hochschule für Gestaltung und Kunst HGKZ

2005: Marc Latzel Bundeskanzlei / Marc Latzel

2004: Tobias Madörin Bundeskanzeli / Tobias Madoerin

2003: Samuel Mizrachi Bundeskanzlei / Samuel Mizrachi

2002: Reto Camenisch Bundeskanzlei / Reto Camenisch

2001: Edouard Rieben Bundeskanzlei / Edouard Rieben

2000: Masato Yokoyama Bundeskanzlei / Masato Yokoyama

1999: Masato Yokoyama Bundeskanzlei / Masato Yokoyama

1999: inconnu Bundeskanzlei

June 1998: inconnu Bundeskanzlei

1998: inconnu Keystone

1997: inconnu Bundeskanzlei

Chaque année, la Chancellerie fédérale publie une photo de groupe du Conseil fédéral. Bien que les membres du gouvernement en Suisse ne changent pas trop souvent, le style et le message reflètent toujours les changements au plus haut niveau.

Ce contenu a été publié le 31 décembre 2021 - 15:33

swissinfo.ch, swissinfo.ch

C’est une tradition de la vie politique suisse: une nouvelle année est synonyme d’un changement de présidence de la Confédération et d’une nouvelle photo du Conseil fédéral. Pour cette cuvée 2022, le nouveau président de la Confédération Ignazio Cassis a choisi une métaphore ferroviaire pour la photo de groupe du gouvernement.

Sur cette image, les sept membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération posent sur une carte du réseau ferroviaire suisse et y sont placés en fonction de leur canton d’origine. On observe encore dans le coin supérieur droit de la photo la très célèbre et iconique horloge des gares suisses qui marque 18h48 et 22 secondes (en référence à l’année de la création de l’État fédéral en 1848 et à la nouvelle année 2022).

La photo a été réalisée par le photographe tessinois Stefano Spinelle sur une idée originale d’Ignazio Cassis. Cette photo officielle doit symboliser un Conseil fédéral «uni dans sa diversité et la diversité de la Suisse qui est une force de notre pays», indique le communiqué de la Chancellerie fédérale.

Vous saurez encore, pour la petite histoire, que la diffusion de cette photo a connu un petit couac. Traditionnellement, celle-ci est rendue publique le 1er janvier à midi. Mais cette année, l’équipe des réseaux sociaux du gouvernement est allée un peu trop vite en besogne et a partagé la vidéo du making-of sur le canal YouTube du Conseil fédéral dans la matinée du 31 décembre déjà. Mais finalement, mieux vaut un train en avance qu’en retard…