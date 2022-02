Pourquoi les critiques appellent à un boycott diplomatique des Jeux olympiques d’hiver

Des voix suisses appellent à un boycott diplomatique des Jeux olympiques d’hiver qui se dérouleront en Chine en février 2022.

Ce contenu a été publié le 04 février 2022 - 12:26

L'objectif est de protester contre la campagne de répression présumée de Pékin contre la minorité ouïghoure et le peuple tibétain, ainsi que contre les militants et militantes pro-démocratie à Hong Kong.

Fabian Molina, conseiller national (PS/ZH) et membre de la Commission de politique extérieure, a demandé au Conseil fédéral s’il était prêt à renoncer à une délégation officielle aux Jeux compte tenu de ce qui, selon de nombreux spécialistes, constitue des crimes contre l’humanité à l’encontre de la population ouïgoure du Xinjiang. Des parlementaires du Royaume-Uni, de l’Union européenne et du Canada, ainsi que des membres du Congrès des États-Unis, se sont joints aux appels lancés par des organisations de défense des droits humains pour que les chefs et cheffes d’État boycottent les Jeux.

Christoph Wiedmer, de la Société pour les peuples menacés basée à Berne qui soutient également le boycott, insiste sur le fait que, tant qu’il n’y aura pas de tollé international, la Chine poursuivra sa «répression» des minorités.

Bien qu’elle ait exprimé ses préoccupations concernant les droits humains dans sa première stratégie de politique étrangère à l’égard de la Chine, publiée début 2021, la Suisse n’a pas imposé de sanctions à Pékin pour ses actions au Xinjiang, au contraire des États-Unis et de l’Union européenne.