Pourquoi votez-vous depuis l'étranger?

Pourquoi participez-vous aux votations et aux élections? Telle est la question que nous avons posée aux Suissesses et aux Suisses présents au dernier Congrès de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE).

Ce contenu a été publié le 04 septembre 2023 - 09:18

En vue des élections fédérales qui auront lieu au mois d’octobre, Swissinfo.ch a interrogé les Suissesses et Suisses de l’étranger, venus assister au Congrès annuel de l’OSE depuis les cinq continents, sur les raisons qui les poussent participer aux votations et élections.

De nombreuses et nombreux Suisses de l’étranger considèrent que la démocratie directe est un privilège et qu’il est donc de leur devoir d’en faire usage.

Ensuite, plusieurs personnes ont évoqué le fait de vouloir, un jour, revenir vivre en Suisse. Dans cette perspective, il leur paraissait important de pouvoir continuer à avoir voix au chapitre.

Enfin, certains sujets de votations, tels que l’assurance vieillesse, l’assurance maladie ou encore le mariage pour toutes et tous, concernent également directement les Suisses de l’étranger.

Quel droit de vote et pour qui?

Depuis 1992, les Suisses qui partent vivre à l’étranger conservent leur droit de vote. La diaspora peut participer aux votations fédérales ainsi qu’aux élections du Conseil national. Sa participation aux votations et élections cantonales (auxquelles sont notamment soumises les élections aux Conseil des États) est régie par les législations cantonales.

Dix cantons autorisent les Suisses de l’étranger à participer aux votations et élections cantonales. Il s’agit de: Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, Genève, Grisons, Jura, Neuchâtel, Schwyz, Soleure et Tessin. Argovie, Bâle-Ville et Zurich permettent quant à eux de participer uniquement à l’élection du Conseil des États.

+ Brochure du DFAE sur les droits politiques pour les Suissesses et les Suisses de l’étrangerLien externe