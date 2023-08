Qu'est-ce que la culture suisse?

Lors du Congrès des Suisses de l'étranger 2023 à Saint-Gall, la question suivante a été posée aux participantes et participants: "La culture suisse - un bien d'exportation?" Quelle serait votre réponse?

Ce contenu a été publié le 19 août 2023 - 13:35

Céline Stegmüller

Céline a rejoint swissinfo.ch en 2018 en tant que journaliste vidéo pour le projet 'Nouvo in English', immédiatement après son diplôme à l’Académie du journalisme et des médias (AJM) de l’Université de Neuchâtel. Originaire du Tessin, elle a filmé, écrit et interviewé des gens dans la Suisse entière depuis qu’elle a reçu sa première ‘carte de presse’ à l’âge de 11 ans lors d’un camp scolaire.

Quand on pense à la Suisse, on pense souvent à la ponctualité, aux montagnes et au fromage fondu. Ces notions font certes partie de l'image du pays - bien qu'il y ait là aussi des trains en retard - mais sont-elles pour autant de la culture suisse ? Après tout, on découvre aux quatre coins du pays des croyances et des traditions différentes, qu'elles soient linguistiques, religieuses ou culinaires.

Nous avons donc posé cette question à nos lecteurs et lectrices. Nous avons reçu des photos de tout ce qui, pour eux, constitue la culture suisse à l'étranger. Outre les coucous, le chocolat et les petites vaches en bois, toute une série d'autres images ont été intégrées dans le patchwork.

Alors que diverses organisations s'emploient à donner une bonne image de la Suisse à l'étranger, la Cinquième Suisse est en fin de compte l'acteur le plus proche de la population locale et celui par lequel cette culture du pays est transmise.