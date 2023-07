Quand le design de mode suisse et égyptien se rencontrent

Après douze semaines d’échange, cinq jeunes stylistes qui ont participé à la première résidence de mode organisée à Zurich et au Caire par Fashion Revolution ont présenté le résultat de leur travail au public.

Ce contenu a été publié le 14 juillet 2023

Céline Stegmüller

Céline a rejoint swissinfo.ch en 2018 en tant que journaliste vidéo pour le projet 'Nouvo in English', immédiatement après son diplôme à l’Académie du journalisme et des médias (AJM) de l’Université de Neuchâtel. Originaire du Tessin, elle a filmé, écrit et interviewé des gens dans la Suisse entière depuis qu’elle a reçu sa première ‘carte de presse’ à l’âge de 11 ans lors d’un camp scolaire. Sara Ibrahim

Je m'occupe des questions liées à l'impact des nouvelles technologies sur notre société. Sommes-nous conscients de la révolution actuelle et de ses conséquences? Mon passe-temps favori: la libre pensée. Mon tic fréquent: poser trop de questions.

Dans les vastes locaux de l’ancien champ de tir de la police zurichoise, c’est l’effervescence. Les designers et les membres de l’organisation mettent en lumière leurs créations et règlent les derniers détails de l’exposition. Un peu plus tard, des dizaines de curieux sortent de l’escalier métallique provisoire et se répartissent autour des stands sur lesquels les stylistes ont exposé chapeaux, jupes, bijoux et sacs à main.

A première vue, peu de choses réunissent les créations exposées, si ce n’est qu’elles sont toutes réalisées à partir de matériaux recyclés. Une nappe brodée transformée en jupe, une éponge en chapeau. «Le thème de l’upcycling s’est développé au fil du temps, c’est une coïncidence que tous les designers sélectionnés se soient intéressés à cette technique, explique Jamil Mokhtar, codirecteur de Fashion Revolution Switzerland. Quand on voit le marché des vêtements de seconde main en Égypte, en provenance de Suisse ou des pays occidentaux en général, je pense que ce thème est très pertinent.

Pour Alaa Abo El Goud, créer des vêtements à partir de textiles de seconde main était une nouvelle expérience. «Ce que je cherchais au Caire et que je n’ai pas trouvé, c’est un mentor pour me guider, et j’ai découvert ici [en Suisse] comment fonctionne l’upcycling. Cela m’a permis d’élargir mes horizons et d’envisager différemment la création d’œuvres d’art textiles.»

La résidence de mode organisée par Fashion Revolution Suisse et Égypte était un projet pilote que l’association espère répéter.