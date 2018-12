La plupart ont traversé 2018 avec dynamisme, certains ont souffert de la chaleur estivale. Rétrospective visuelle de l’énergie dégagée en Suisse ces douze derniers mois.

Le soleil n’a pas chômé durant cette année, il nous a offert un été chaud et sec sur une période particulièrement longue. Le niveau d’eau des fleuves et des lacs est descendu bien bas et la fonte des glaciers s’est encore intensifiée. Des températures qui ont dopé la vente d’eau minérale et de bière et conduit des hordes de baigneurs envahir les piscines et les rives. Les régions de montagnes ont aussi attiré de nombreux visiteurs venus se rafraîchir en hauteur et dans les lacs alpins.

L’an 2018 a également été marqué par de vives campagnes de votations: la bataille était féroce autour des initiatives No Billag et d’autodétermination. Le peuple a finalement rejeté les deux textes, il a décidé par 71,6% des voix de maintenir la redevance radio et télévision, par 66,2% de laisser la primauté du droit international sur le droit suisse.

Les femmes ont également renforcé leur présence au Conseil fédéral (gouvernement suisse). Le 5 décembre, le Parlement a élu pour la première fois deux femmes en même temps: Karin Keller-Sutter et Viola Amherd. Le gouvernement compte désormais trois femmes et quatre hommes.

Un événement visuel rare a aussi marqué cette année: une lune de sang a pu être admirée durant l’été. Il s’agissait de la plus longue éclipse solaire totale du 21e siècle. Pour voir la prochaine, il faudra attendre le 9 juin 2123.