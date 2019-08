Scénario 3 Le bulletin "panaché"-On parle de "panachage" quand un candidat d'une liste est biffé et remplacé par un candidat d'un autre parti. Le parti de la liste d'origine perd alors une voix, celui du candidat ajouté en gagne une.

Scénario 4: Doublement du nom d’un candidat ("cumul") -Lorsque l’on veut apporter un soutien particulier à un candidat, on peut inscrire son nom deux fois et donc biffer le nom d’un autre candidat, qui perd une voix. Toutefois le nombre total de voix pour la liste du parti ne change pas.

Scénario 5: Liste vide avec désignation d’un parti-Le matériel de vote propose aussi une "liste vide". On peut y inscrire le nom d’une liste existante et, en dessous, les noms des candidats que l’on préfère. Les espaces vides dans la liste apportent quand même des voix au parti désigné. Attention : la liste est invalide si on n’indique le nom d’aucun candidat.