Selina Gasparin, la jeune femme au fusil

Selina Gasparin est la première médaillée olympique suisse en biathlon - elle a remporté la médaille d'argent aux Jeux de Sotchi en 2014.

Ce contenu a été publié le 11 décembre 2023 - 13:56

RTR

Dans ce documentaire réalisé en 2017 par la chaîne de télévision romanche RTR, elle raconte son long et difficile parcours vers la gloire olympique et les défis que représente le fait de rester au sommet en tant qu'athlète d'élite tout en jonglant avec sa vie de famille et son travail.

Selina Gasparin, originaire du canton des Grisons, a connu un début de vie difficile: elle est née avec des jambes malformées. Pour résoudre ce problème, les médecins ont suggéré à ses parents qu'elle fasse du sport dès son plus jeune âge. Elle a rapidement attrapé le virus du sport: dès l'âge de deux ans et demi, elle a commencé à apprendre le ski alpin dans la région de l'Engadine.

Quelques années plus tard, elle passe au ski de fond et, à l'âge de 14 ans, participe à sa première compétition internationale. C'est en étudiant les sciences du sport en Norvège qu'elle prend goût au biathlon. De retour en Suisse, elle s'entraîne plus sérieusement et son père aménage un ancien stand de tir à Pontresina pour l'aider à améliorer ses compétences en tir.

Après des années de sueur et de larmes, elle devient en 2010 la première biathlète suisse à se qualifier pour les Jeux olympiques de Vancouver, au Canada. Mais ce n'est que quatre ans plus tard, à Sotchi, qu'elle a vu ses rêves se réaliser.