Soulager les allergies dans l’air pur des Alpes suisses

Autrefois refuge pour les tuberculeux en quête d'un traitement, la petite ville de montagne de Davos, dans le sud-est de la Suisse, est aujourd'hui un centre d'étude d'un mal moderne courant: les allergies.

La célèbre station de ski, située à 1560 m d'altitude dans les Alpes suisses, a attiré les tuberculeux dans les années 1800 et 1900, après que les scientifiques ont découvert que l'air pur des montagnes avait un effet positif sur leur santé. Toutefois, avec le développement des antibiotiques, les sanatoriums ont fini par perdre leur raison d'être.

Aujourd'hui, ce même air pur de Davos, qui ne transporte pas de pollens d'arbres comme le bouleau, le chêne ou l'aulne, la pollution atmosphérique minimale et les quantités extrêmement faibles d'acariens à l'intérieur des habitations - probablement en raison du climat plus frais et plus sec - attire les patients asthmatiques et allergiques qui viennent se faire soigner dans les cliniques de la ville.

Les maladies allergiques ont nettement augmenté au cours des dernières décennies. Elles touchent aujourd'hui plus d'un milliard de personnes dans le monde, et on estime qu'il pourrait y en avoir jusqu'à quatre milliards d'ici 2050. Si les raisons de ce phénomène ne sont pas encore totalement comprises, les experts pensent que plusieurs facteurs peuvent contribuer de manière significative au développement de maladies chroniques. Aujourd'hui, nous sommes exposés à une myriade de polluants, tels que les substances chimiques présentes dans notre alimentation ou nos cosmétiques, à l'aggravation de la pollution atmosphérique et aux microplastiques.

Grâce à la proximité des patients allergiques et à la possibilité d'analyser divers échantillons biologiques, Davos est devenu un lieu idéal pour la recherche et les expériences dans ce domaine.

Poursuivant leur exploration du côté scientifique de la station, Sara Ibrahim et Michele Andina visitent l'Institut suisse de recherche sur les allergies et l'asthme (SIAF), où une cinquantaine de biologistes, biochimistes et médecins travaillent à comprendre les causes des maladies allergiques et à trouver des traitements préventifs et curatifs.