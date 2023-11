Témoignage des Kosovars de Suisse

Environ 250'000 personnes d’origine kosovare vivent aujourd’hui en Suisse. Trois d’entre elles - Arta Krasniqi, Eleonit Smajli et Mergim Vukshinaj - racontent dans cette vidéo comment elles perçoivent la Suisse et quelle est leur relation avec le Kosovo.

Ce contenu a été publié le 07 novembre 2023 - 11:36

À partir des années 1960, les Albanais du Kosovo sont arrivés en Suisse en tant que travailleurs migrants.

Comme «saisonniers», ils n’avaient guère la possibilité de planifier à long terme, n’étaient pas autorisés à faire venir leur famille et devaient régulièrement retourner dans leur pays d’origine.

Mergim Vukshinaj raconte dans cette interview que son grand-père travaillait déjà comme grutier en Suisse. Le père d’Eleonit Smajli est lui aussi venu en Suisse pour travailler. Malgré les obstacles créés par le statut de saisonnier, les relations avec la Suisse se sont pérennisées.

Réfugiés politiques dès les années 1980

Lorsque la répression contre les Albanais du Kosovo engagés politiquement s’est intensifiée dans les années 1980, de nombreux dissidents se sont réfugiés en Suisse. Les parents d’Arta Krasniqi se sont également engagés dans le mouvement étudiant pacifiste. À partir de 1989, les forces nationalistes serbes autour de Slobodan Milošević, qui avaient pris le pouvoir en Yougoslavie, ont écarté les Albanais du Kosovo de la vie professionnelle et de la formation. Au milieu des années 1990, avant la guerre, la famille Krasniqi s’est finalement réfugiée en Suisse.

Pendant la guerre de 1998-1999, presque toute la population du Kosovo a fui. La plupart d’entre eux, comme Mergim Vukshinaj, ont trouvé refuge dans les pays voisins, l’Albanie et la Macédoine.

Plus de 40'000 d’entre ont fui vers la Suisse, où ils ont demandé l’asile. Arta Krasniqi se souvient comment, à cette époque, les Albanais du Kosovo devenaient de plus en plus visibles à l’école en Suisse. Dans son souvenir, le racisme et les stéréotypes négatifs à l’égard des Kosovars se sont également accentués.

Vingt-cinq ans plus tard, la diaspora kosovare fait partie intégrante de la population suisse.

Les Suisses du Kosovo marquent le sport, en particulier l’équipe nationale de football masculin, ont du succès avec la musique suisse alémanique, comme le rappeur EAZ - et représentent la population en politique, comme la conseillère d’État socialiste lucernoise Ylfete Fanaj et le conseiller national socialiste zurichois Islam Alijaj.