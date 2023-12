Un acte de foi

La vertigineuse face sud du Poncione d'Alnasca, une montagne sauvage qui domine la vallée de la Verzasca dans le canton du Tessin, a toujours attiré les meilleurs grimpeurs du monde.

Ce contenu a été publié le 12 décembre 2023 - 08:54

Sottosopra (RSI)

À l'automne 2020, Matteo Della Bordella et son partenaire d'escalade, Alessandro Zeni, se sont attaqués à la spectaculaire et vertigineuse face sud du Poncione d'Alnasca, composée de granit jaune rougeâtre et longue de 600 mètres. Cette imposante montagne est située dans la vallée de la Verzasca, dans le canton italophone du Tessin.

Suivez le duo dans son ascension. Certains de leurs sauts dans le vide pour atteindre la prochaine poignée sont de véritables actes de foi.