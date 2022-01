Une agriculture à la suisse dans le Caucase

L’agriculture suisse essaime jusque dans le Caucase. Les cours ont récemment débuté dans une nouvelle école de Dmanisi, en Géorgie, qui s’inspire du modèle du Plantahof, un centre de formation agricole réputé des Grisons.

Ce contenu a été publié le 16 janvier 2022 - 11:45

Julie Hunt Julie a été reporter pour la BBC et diverses radios indépendantes dans l’ensemble du Royaume-Uni avant de rejoindre en 2001 Radio Suisse Internationale, devenue swissinfo.ch, comme productrice. Auparavant, elle avait aussi suivi une école de cinéma et travaillé comme réalisatrice indépendante. Plus d’articles de cet auteur / cette autrice | Multimedia

L’école suisse d’agriculture du Caucase propose un programme en deux ans dans le domaine de l’élevage bovin et de la transformation du lait, forme les enseignants et enseignantes des collèges d’État et offre une formation professionnelle de courte durée aux agriculteurs et agricultrices. Elle comprend aussi un internat pouvant accueillir jusqu’à trente pensionnaires.

Des experts suisses

La force motrice de ce projet est Miho Svimonishvili, un investisseur et entrepreneur géorgien. Ayant participé il y a plusieurs années à un programme de formation au Plantahof, à Landquart, il a décidé de fonder la nouvelle Ecole d’agriculture de Géorgie sur le modèle suisse. L’aide technique est venue d’anciens du Plantahof, Carl Brandenburger et Curdin Foppa, qui ont quitté leur retraite pour apporter leur contribution. Rolf Hanimann, ancien vétérinaire cantonal des Grisons, est également l’un des fondateurs de l’Ecole de Géorgie.

D’autres experts suisses les ont rejoints plus tard. Markus Racine gère la fromagerie et Josef Horni l’exploitation agricole sur place, avec ses 60 hectares de pâturages et ses 40 hectares de terres arables. Le troupeau comprend 31 vaches brunes suisses.

L’un des employés de la ferme a fait un apprentissage au Plantahof, début 2020, avant de commencer à travailler dans l’établissement du Caucase. Giorgi Aslamazashvili est technicien d’insémination. Il a appris à reconnaître les infections du pis et à détecter d’autres maladies chez les vaches laitières, ainsi qu’à traiter les animaux de ferme en fonction de leur espèce. Les standards suisses sont la marque de fabrique de la nouvelle école.

Aide officielle de la Suisse

La Direction du développement et de la coopération (DDC) apporte son soutien. Cet organe officiel de l’aide suisse au développement facilite le transfert de savoir-faire entre le Plantahof en Suisse et l’Ecole de Dmanisi, qui a été construite avec des fonds privés.