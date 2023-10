Visite sur le site du FCC

Les scientifiques de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), près de Genève, franchissent une nouvelle étape dans la création d’un gigantesque collisionneur de prticules. Le Futur collisionneur circulaire (FCC) permettra de rechercher une nouvelle physique et de répondre à des questions fondamentales sur notre univers. Nous avons visité les sites du CERN pour en savoir plus sur la physique des particules et les projets en cours.

Ce contenu a été publié le 02 octobre 2023 - 09:00

Les collisionneurs de particules sont utilisés depuis les années 1950 pour explorer les lois de l’univers. Le CERN possède actuellement le Grand collisionneur de hadrons (LHC), le plus grand et le plus puissant collisionneur de particules au monde, situé dans un anneau souterrain de 27 kilomètres à la frontière entre la France et la Suisse. En 2012, le LHC a aidé les scientifiques à découvrir le boson de Higgs, ce qui a permis de mieux comprendre comment les particules acquièrent une masse.

Désormais, le CERN travaille sur les plans d’un nouveau collisionneur, beaucoup plus grand. Le FCC formerait un tunnel circulaire de 90 kilomètres - trois fois plus grand que le LHC - sous la France et la Suisse. Il est conçu pour mieux étudier le boson de Higgs et aider les scientifiques à trouver des réponses aux nombreuses questions de physique fondamentale qui subsistent, telles que la nature de la matière noire ou les raisons du déséquilibre entre la matière et l’antimatière dans l’univers.

Le coût total du projet est estimé à 21 milliards de francs. La décision définitive des États membres du CERN sur le lancement du projet n’est pas attendue avant 2028.