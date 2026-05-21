Municipalité de Lausanne: les sortants gardent leurs dicastères

Keystone-SDA

La Municipalité de Lausanne a procédé à la répartition de ses dicastères. Sans surprise, tous les sortants gardent leurs directions pour la législature 2026-2031. Les deux nouveaux municipaux Julien Eggenberger (PS) et Xavier Roth (POP) reprennent, eux, les dicastères de leurs prédécesseurs respectifs, Florence Germond (finances) et David Payot (écoles).

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(Keystone-ATS) Les membres de la Municipalité se sont réunis le 20 mai et ont adopté à l’unanimité la nouvelle organisation municipale. Cette répartition entrera en vigueur le 1er juillet prochain, a indiqué jeudi la Ville dans un communiqué.

Ainsi le syndic Grégoire Junod (PS) sera toujours en charge de la culture et du développement urbain, Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) de la sécurité et de l’économie, Emilie Moeschler (PS) des sports et de la cohésion sociale, Natacha Litzistorf (Vert) de l’environnement et le logement et Xavier Company (Vert) des Services industriels. Julien Eggenberger hérite donc des finances et de la mobilité et Xavier Roth de l’enfance, la jeunesse et les quartiers.

Micro-changements

Des petits changements sont toutefois à relever. Le Service du personnel rejoint la direction du syndic, renforçant ainsi sa vocation transversale. Le Service des bibliothèques et des archives rejoint la direction de l’enfance, jeunesse et quartiers, ce qui permettra de renforcer les synergies avec les bibliothèques scolaires, explique la Municipalité lausannoise.

Afin de mettre en oeuvre une gouvernance renforcée et d’assurer une coordination étroite entre tous les acteurs actifs dans le domaine la sécurité publique et de la prise en charge des personnes toxicodépendantes, la Municipalité a décidé de créer une nouvelle délégation municipale «drogue et espace public». Elle sera composée de M. Hildbrand, de Mme Moeschler, et présidée par M. Junod.

Les luttes contre les discriminations sont, elles, réunies dans une même direction. Les personnes en charge de la politique d’égalité, LGBTIQ+, ainsi que le Bureau lausannois des immigrés, dont la mission pourrait être appelée à évoluer, seront réunis au sein du dicastère de Mme Moeschler.