Musée du Léman à Nyon: extension en forme de hangar à bateaux

Keystone-SDA

Le Musée du Léman à Nyon va faire peau neuve. Après un premier projet stoppé par les tribunaux, la ville a remis l'ouvrage sur le métier. Elle propose de créer une annexe en forme de hangar à bateaux et soumet une première série de crédits au Conseil communal.

(Keystone-ATS) La municipalité lance une étape décisive pour l’avenir du musée, annonce-t-elle lundi dans un communiqué. L’institution muséale est aujourd’hui à l’étroit dans ses locaux de sorte qu’une partie de ses trésors reste invisible du public.

Le nouveau projet prévoit la rénovation des bâtiments historiques (dont l’Ancien Hôpital, actuel musée) et la construction d’une extension contemporaine intégrée au site. La ville réaffirme ainsi son ambition de développer un «pôle culturel et touristique majeur».

Le futur Musée du Léman offrira plus de 1900 m2 d’exposition, dont une halle à bateaux «spectaculaire» et une salle du lac, quatre salles de médiation culturelle, un centre de documentation et des aquariums rénovés, en plus du restaurant et de l’auditoire. Le parcours muséal sera «immersif, pédagogique et accessible à tous».

Première étape

La première étape passe par le Conseil communal, auquel la municipalité soumet trois demandes de crédit totalisant 3,325 millions de francs. Ils permettront de financer les études pour la poursuite du projet d’extension ainsi que la réfection partielle des aquariums, installés en 1985 et aujourd’hui vétustes.

En cas d’acceptation par le législatif, la municipalité présentera ensuite un deuxième préavis pour financer le solde des études. Enfin, un troisième préavis portera sur la réalisation de l’ensemble des travaux, à savoir: l’extension du musée, la transformation de l’édifice existant et l’assainissement des trois dépendances.

Coût total

Le coût total du projet est estimé à 42,5 millions de francs. La charge financière ne reposera pas uniquement sur la ville, précise cette dernière. Des fonds privés – de mécènes et d’acteurs économiques – viendront compléter l’investissement public.

La future extension servira d’écrin à la collection d’embarcations. Celle-ci compte aujourd’hui 58 bateaux sauvés de la destruction et plusieurs promesses de donation, dont certaines pièces emblématiques.

Faute d’espace, seules six petites unités sont actuellement présentées. Elles constituent pourtant les témoins les plus vivants des pratiques lacustres et des savoir-faire régionaux, rappelle le musée. Et les collections ne se limitent pas à la navigation. Elles rassemblent 28’191 objets inventoriés – et environ 20’000 en attente d’inventaire – sans oublier des fonds prestigieux, comme ceux d’Auguste et Jacques Piccard ou François-Alphonse Forel.

En 2024, le musée a accueilli plus de 25’000 visiteurs. Une fois agrandie, l’institution vise les 40’000 à 50’000 entrées par an.