Musée Olympique: 5 jours de sport et de culture pour les enfants

Keystone-SDA

Une nouvelle édition de la Semaine Olympique se déroulera dès dimanche et jusqu'au 16 octobre à Lausanne. Pendant cinq jours, les enfants de six à quinze ans pourront participer gratuitement à plus de quarante activités sportives et culturelles au Musée olympique.

2 minutes

(Keystone-ATS) Les jeunes pourront s’initier à plus de vingt-cinq disciplines sportives, dont plusieurs issues des Jeux d’hiver, en écho aux futurs Jeux de Milano Cortina 2026. De nouvelles activités feront leur apparition, comme le wushu, annoncent les responsables dans un communiqué.

Des moniteurs expérimentés encadreront chaque initiation. Le dimanche 12 octobre, les parents seront exceptionnellement invités à participer eux aussi à une journée conviviale et intergénérationnelle. Chaque journée sera placée sous une thématique particulière et animée par des invités d’honneur.

Côté médiation culturelle, des ateliers permettront d’explorer les métiers du sport en collaboration avec la RTS, d’apprendre à maîtriser la photo sportive ou encore d’enrichir ses connaissances olympiques. D’autres activités, accessibles sans inscription, inviteront le public à prolonger la découverte: un espace jeux animé par la ludothèque Pinocchio, des livrets d’activités pour explorer l’exposition permanente et le parc olympique, ou encore la visite interactive de l’espace «Let’s Move: Bougez dans le musée».

Créée en 1981 et rendue gratuite depuis 1993, la Semaine Olympique s’est imposée comme un rendez-vous incontournable dans le canton de Vaud. L’édition 2024 a d’ailleurs battu tous les records, réunissant 8760 participants.