Muséum de Neuchâtel: le bruit de 1000 insectes à écouter

Le Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel invite le public à écouter le bruit de 1000 insectes ou plutôt de 16 créations artistiques d’arthropodes réalisées à partir d’instruments de musique recyclés. L'exposition "KSSSS KSSSS KSSSS, bestiaire utopique", qui mêle art et entomologie, débute dimanche et se tiendra jusqu'au 10 mai 2026.

(Keystone-ATS) Ce projet, réalisé par le collectif français Tout reste à faire, a déjà été présenté dans 20 lieux de Paris à Dakar. Il est exposé pour la première fois en Suisse à Neuchâtel, se sont réjouis jeudi les organisateurs.

À partir de pièces démontées avec une grande précision, le collectif façonne un bestiaire singulier, inspiré des arthropodes. Selon l’anatomie de ces derniers et la logique des assemblages, les oeuvres s’animent, deviennent mobiles, presque vivantes.

Cette métamorphose instrumentale rend visible de manière démesurée le monde discret des arthropodes. Les marteaux du piano se transforment en scolopendre, les mécaniques de l’accordéon en phasme. Chaque créature fait l’objet d’une composition musicale dont l’orchestration évoque les instruments qui l’ont fait naître. Les sons produits par les arthropodes se laissent aussi entendre.

Nouveau spécimen créé à Neuchâtel

L’exposition s’enrichit à chacun des séjours différents d’un nouveau spécimen. Du 9 au 12 avril 2026, le collectif sera au Muséum et réalisera, en présence du public, un nouvel arthropode.

Une collaboration avec l’Insectarium de Montréal (C) met en en scène les connaissances scientifiques sur le son et les arthropodes. Deux «nids» accueillent le public pour une immersion sonore. Des casques de réalité virtuelle proposent des vidéos inédites et parfois sonores d’insectes.

A Neuchâtel, l’exposition s’est vue augmentée d’un «opéra entomologique» dont la programmation a été assurée par les Jardins musicaux. Les mélomanes les plus inspirés pourront se joindre à la symphonie entomologique en organisant de petits récitals sur un piano. Un opéra de Noel avec la Compagnie Le Ziste est notamment programmé.