Un Grammy Award pour une violoniste suisse 29. janvier 2018 - 14:36 La violoniste bernoise d'origine moldave Patricia Kopatchinskaja a remporté dimanche soir un Grammy Award. Elle a été récompensée pour son album «Death and the Maiden» enregistré avec l'orchestre de chambre de Saint Paul, aux Etats-Unis. La musicienne a été primée dans la catégorie réservée à la musique de chambre et aux performances de petits ensembles. L'attribution de cette récompense a été annoncée sur le site internet des Grammys quelques heures avant le début du gala à New York. Patricia Kopatchinskaja, née en 1977 en Moldavie et venue à Berne à 21 ans, avait déjà gagné le Grand prix suisse de musique en septembre dernier. Quatrième Grammy pour la Suisse L’harmoniciste genevois Grégoire Maret est en revanche reparti bredouille de la cérémonie new-yorkaise. Il prétendait à un prix en tant que soliste invité du musicien de jazz américain Chuck Owen et de la formation «The Jazz Surge» dans quatre catégories annexes. Jusqu'ici, la Suisse avait remporté trois prix, avec le harpiste «new age» Andreas Vollenweider en 1987, le musicien et ethnomusicologue Marcel Cellier en 1990 et le producteur Al Walser il y a deux ans.