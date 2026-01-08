N+, journal de la Ville de Neuchâtel, distribué par La Poste

Keystone-SDA

Le journal N+ de la Ville de Neuchâtel sera livré dès le 21 janvier par La Poste dans quelque 30'000 foyers et entreprises du chef-lieu cantonal. La diffusion sera décalée d'un jour et aura lieu le jeudi.

(Keystone-ATS) «Pour des raisons techniques, tant du côté de l’impression que du nouveau prestataire de distribution, la livraison ne pourra plus être assurée le mercredi. L’hebdomadaire pourra cependant être consulté en ligne dès le mercredi», a indiqué jeudi la Ville de Neuchâtel.

Au terme d’une procédure d’appel d’offres, le Bureau d’adresses de Neuchâtel (BAN), partenaire historique du journal N+, a choisi de ne pas renouveler sa collaboration pour ce nouveau mandat. La distribution a donc été confiée à la Poste.

Lancé en 2021, à la suite de la dernière fusion de communes, N+ est le descendant de Vivre la Ville et du Bulletin officiel diffusé depuis 1968. L’hebdomadaire rend compte de l’actualité politique, culturelle, sportive et associative de la commune.